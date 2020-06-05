Эксперт рассказала, чем медицинские маски лучше их тканевых аналогов

Эксперты рассказали, каким маскам и перчаткам лучше всего отдать предпочтение, а также как их правильно носить в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Их советы 5 июня приводит РИА Новости.



По словам московского врача-косметолога Галины Каштановой, выбирая между тканевой и медицинской масками, предпочтительнее остановиться на последней, так как на ткани скапливается больше микробов.



Специалист напомнила, что использовать подобное средство индивидуальной защиты лица и органов дыхания можно не более двух часов. Она также отметила, что, если выбор был все-таки отдан тканевой маске, то в конце дня ее необходимо тщательно стирать и проглаживать утюгом.

