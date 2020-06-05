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05.06.2020 08:42
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Эксперт рассказала, чем медицинские маски лучше их тканевых аналогов

Эксперты рассказали, каким маскам и перчаткам лучше всего отдать предпочтение, а также как их правильно носить в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Их советы 5 июня приводит РИА Новости.

По словам московского врача-косметолога Галины Каштановой, выбирая между тканевой и медицинской масками, предпочтительнее остановиться на последней, так как на ткани скапливается больше микробов.

Специалист напомнила, что использовать подобное средство индивидуальной защиты лица и органов дыхания можно не более двух часов. Она также отметила, что, если выбор был все-таки отдан тканевой маске, то в конце дня ее необходимо тщательно стирать и проглаживать утюгом.

Отдельно эксперт коснулась вопросов, связанных с уходом за кожей. Так, прежде чем надеть маску и перчатки, лицо и руки важно промыть водой, смазать лосьоном, а также обработать противомикробным препаратом, например, мирамистином.

Каштанова подчеркнула, что постоянное ношение СИЗов не сулит человеку ничего хорошего: это приводит к большому скоплению микробов, а также к появлению проблем с кожей. С последними, по ее мнению, способен справиться обычный детских крем «чтобы было увлажнение и мантия не уходила».

Для восстановления кожного покрова можно использовать содержащий пантотеновую кислоту крем, считает главный внештатный специалист дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев. Прибегать к таким средствам он, в первую очередь, советует медицинским работникам, которые вынуждены носить маски и перчатки во время работы в больницах.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Кстати, у моей одноразовой маски, купленной за 30 рублей, сегодня юбилей. Ровно месяц её эксплуатации!
Конечно, она истрепалась уже слегка и выглядит не так свежо, как на прилавке аптеки месяц назад, но держится молодцом и функции свои исполняет, позволяя мне проходить в метро и делать покупки в магазинах. Думаю, на пару месяцев её еще хватит.
Перчатки же ношу кожаные, зимние с мехом в которых хожу зимой. Им сносу не будет.
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