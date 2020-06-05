«Трудно отрицать, потому что это так глупо». Билл Гейтс ответил любителям теории о чипировании людей

Основатель Microsoft Билл Гейтс наконец-то прокомментировал популярную конспирологическую теорию о том, что он под видом вакцинации людей от коронавируса, на самом деле планирует провести тотальную чипизацию.



«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно», — цитирует его слова 5 июня «Медуза» со ссылкой на Business Insider.



Одновременно с этим миллиардер заявил, что теории подобные «идее чипизации» способствуют разжиганию вражды между людьми.

