«Трудно отрицать, потому что это так глупо». Билл Гейтс ответил любителям теории о чипировании людей
Основатель Microsoft Билл Гейтс наконец-то прокомментировал популярную конспирологическую теорию о том, что он под видом вакцинации людей от коронавируса, на самом деле планирует провести тотальную чипизацию.
«Я никогда не занимался вещами наподобие микрочипов. Очень трудно отрицать такое, потому что это так глупо или странно», — цитирует его слова 5 июня «Медуза» со ссылкой на Business Insider.
Одновременно с этим миллиардер заявил, что теории подобные «идее чипизации» способствуют разжиганию вражды между людьми.
«Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80% населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей. Так что меня немного беспокоит существование всех этих сумасшедших идей», — заявил Гейтс.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается одним из крупнейших благотворителей в мире, еще в начале 2020 года выделил 10 млн долларов на борьу с коронавирусом, а 4 июня заявил, что в течение пяти лет направит 1,6 миллиарда долларов Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы вакцинами былди обсепечные беднейшие страны мира.
Конспирологическая теория о том, что Билл Гейтс хочет вживить чипы миллиардам людей, чтобы контролировать численность населения планеты, стала популярной во время пандемии COVID-19. По данным опроса Yahoo News, в нее верят 28% американцев. В России об этой теории рассказывал режиссер Никита Михалков в своей программе «БесогонТВ», однако ее сняли с эфира.