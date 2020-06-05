В больницах Уханя снова не осталось ковидных пациентов

Последние три пациента вылечились от коронавируса в уханьской больнице в Китае и были выписаны из неё.

Как передаёт 5 июня РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения, два теста на COVID-19 у пациентов оказались отрицательными, температура была в норме, и вчера медики решили, что их состояние удовлетворяет условиям выписки. «Таким образом, в больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией», - подчёркивается в сообщении.

В районе Дунсиху, который ранее был признан зоной среднего риска, к 1 июня на протяжении 14 дней не было выявлено ни одного нового случая заражения. Поэтому 2 июня уровень эпидемиологической угрозы понизили со среднего до низкого. Теперь все районы Уханя являются зонами с низким уровнем угрозы.