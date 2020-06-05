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05.06.2020 08:20
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В больницах Уханя снова не осталось ковидных пациентов

Последние три пациента вылечились от коронавируса в уханьской больнице в Китае и были выписаны из неё.

Как передаёт 5 июня РИА «Новости» со ссылкой на городской комитет по вопросам здравоохранения, два теста на COVID-19 у пациентов оказались отрицательными, температура была в норме, и вчера медики решили, что их состояние удовлетворяет условиям выписки. «Таким образом, в больницах Уханя вновь нет пациентов с коронавирусной инфекцией», - подчёркивается в сообщении.

В районе Дунсиху, который ранее был признан зоной среднего риска, к 1 июня на протяжении 14 дней не было выявлено ни одного нового случая заражения. Поэтому 2 июня уровень эпидемиологической угрозы понизили со среднего до низкого. Теперь все районы Уханя являются зонами с низким уровнем угрозы.

9 мая в Ухане впервые после 4 апреля был выявлен новый случай заражения коронавирусом, и тогда уровень эпидемиологической угрозы района Дунсиху повысили с низкого до среднего. Городские власти в рамках массового скрининга населения с 14 мая по 1 июня протестировали более 9,89 миллиона человек и выявили 300 бессимптомных носителей.

До этого последний ковидный пациент выписался из больницы в Ухане 26 апреля, 18 апреля город был признан зоной с низким уровнем угрозы. 8 апреля власти Китая сняли транспортное оцепление и разрешили людям выехать из Уханя (он был отрезан от внешнего мира 76 дней). За всё время эпидемии в городе было выявлено более 50 тысяч случаев заражения, умерли 3869 человек.

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Комментарии (1)

Alex000
Если бы информации, приходящей из Китая, можно было доверять хотя бы частично - эта новость имела бы смысл.
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