Движение транспорта на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Непокорённых затруднено уже в 7:30 утра 5 июня. На этом очень загруженном перекрёстке сломался светофорный пост.

Он перестал работать ещё вчера, из-за чего дорогу охватил хаос, сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Вообще, вчера вечером пробки в Петербурге, по оценке «Яндекса», достигли рекордных 7 баллов, как в докоронавирусные времена. Вероятно, примерно то же самое здесь будет в утренний час пик.