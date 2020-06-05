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05.06.2020 07:43
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Светофор на Гражданском сломался, а потом сгорел. Там уже затор

Движение транспорта на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Непокорённых затруднено уже в 7:30 утра 5 июня. На этом очень загруженном перекрёстке сломался светофорный пост.

Он перестал работать ещё вчера, из-за чего дорогу охватил хаос, сообщали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Вообще, вчера вечером пробки в Петербурге, по оценке «Яндекса», достигли рекордных 7 баллов, как в докоронавирусные времена. Вероятно, примерно то же самое здесь будет в утренний час пик.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

А ближе к ночи один из светофоров загорелся, но не так, как обычно, электрическим светом. Он горел открытым пламенем. Потушили возгорание пожарные.

Кадр из видео в<a href="https://vk.com/spb_today" class="_"> vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

«До дождя ехал здесь, всё было нормально. Дождь прошёл - светофор аукнулся», - рассказывает в «ДТП и ЧП» Владимир.

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Комментарии (2)

VVSss
Сколько баранов в одном месте!
Киркор_Филиппов
А ещё мост и цистерна...
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