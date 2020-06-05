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05.06.2020 07:29
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Ради экономии денег на борьбу с коронавирусом Боливия расформирует министерства

Власти Боливии придумали, откуда взять деньги для борьбы с коронавирусом. Они решили расформировать три министерства и закрыть посольства в Иране и Никарагуа.

Как сообщает 5 июня РИА «Новости», министерство спорта и министерство культуры войдут в состав министерства образования, став его подразделениями. Министерство по делам коммуникаций вольётся в аппарат президента.

«Все сэкономленные в результате этого сокращения деньги будут направлены в сферу здравоохранения для борьбы с вирусом», - заявила и.о. президента страны Жанин Аньес.

В Боливии зафиксировано более 10,9 тысячи случаев заражения COVID-19, умерли от него 376 человек.

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Комментарии (1)

Елена31101977
Тот неловкий момент когда Боливия цивилизованнее..
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