Ради экономии денег на борьбу с коронавирусом Боливия расформирует министерства

Власти Боливии придумали, откуда взять деньги для борьбы с коронавирусом. Они решили расформировать три министерства и закрыть посольства в Иране и Никарагуа.

Как сообщает 5 июня РИА «Новости», министерство спорта и министерство культуры войдут в состав министерства образования, став его подразделениями. Министерство по делам коммуникаций вольётся в аппарат президента.

«Все сэкономленные в результате этого сокращения деньги будут направлены в сферу здравоохранения для борьбы с вирусом», - заявила и.о. президента страны Жанин Аньес.