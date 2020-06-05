Ради экономии денег на борьбу с коронавирусом Боливия расформирует министерства
Власти Боливии придумали, откуда взять деньги для борьбы с коронавирусом. Они решили расформировать три министерства и закрыть посольства в Иране и Никарагуа.
Как сообщает 5 июня РИА «Новости», министерство спорта и министерство культуры войдут в состав министерства образования, став его подразделениями. Министерство по делам коммуникаций вольётся в аппарат президента.
«Все сэкономленные в результате этого сокращения деньги будут направлены в сферу здравоохранения для борьбы с вирусом», - заявила и.о. президента страны Жанин Аньес.
В Боливии зафиксировано более 10,9 тысячи случаев заражения COVID-19, умерли от него 376 человек.