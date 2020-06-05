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05.06.2020 07:16
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И дождь, и солнце обещают Петербургу синоптики, а в выходные – плюс 25

В ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Температура вполне летняя, днём она перевалит за 20 градусов и в выходные будет расти.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июня в городе возможен кратковременный дождь, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 20-22 градусов, в области – до 18-23 градусов.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 5 июня в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Холодный рекорд зафиксирован в 1976 году, плюс 3 градуса днём. А в 2014 году стояла настоящая жара – плюс 30, напоминает «Яндекс».

В субботу дождь ожидается во второй половине, в воскресенье – ночью. При этом теплее будет и по ночам, и днём, в воскресенье в городе до плюс 25 градусов, а в Ленобласти до 26.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

261841571
Вы не коренной Петербуржец? 25 и выше в Питере переносятся плохо...
Djnyana
Спасибо за плюс 25! ) А то, надоели эти.. "хотите, как во Франции?", "хотите, как в Египте?", "хотите, как в..". Как в Питере хотим - плюс 25 и выше! )
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