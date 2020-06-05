В ближайшие дни в Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода. Температура вполне летняя, днём она перевалит за 20 градусов и в выходные будет расти.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 июня в городе возможен кратковременный дождь, ветер умеренный. Воздух днём прогреется до 20-22 градусов, в области – до 18-23 градусов.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, 5 июня в Санкт-Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Холодный рекорд зафиксирован в 1976 году, плюс 3 градуса днём. А в 2014 году стояла настоящая жара – плюс 30, напоминает «Яндекс».