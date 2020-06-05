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05.06.2020 00:21
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Как вырастить семерых детей без господдержки: в Удельном парке сняли на видео кормление желторотиков

За жизнью пернатых горожан следит петербургский фотограф. У пары чёрных дроздов ещё более непростое время, чем у большинства двуногих петербуржцев: им приходится выкармливать семерых детей безо всяких пособий и продуктовых наборов.

Семья дроздов живёт в Удельном парке. 4 июня Антон Кубышкин из паблика «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» снял на видео кормление птенцов. Самец и самка по очереди приносят им червяков и рассовывают в распахнутые клювы.

Дрозды гнездятся поодиночке или небольшими колониями на деревьях, кустах или на земле, за лето могут давать одну-две кладки, в каждой от трёх до семи яиц. На зиму они улетают на юг, собираясь большими стаями. Чёрные дрозды — прекрасные певцы.

Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России
Фото: Антон Кубышкин / Птицы СПб и России

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Комментарии (2)

Nabelhouse
Антоха!!! Растешь, молодец. Отличные кадры.
Djnyana
...
Я свободен, словно птица в небесах,
Я свободен, я забыл, что значит страх.
Я свободен с диким ветром наравне,
Я свободен наяву, а не во сне!

Я свободен!...
Я свободен!...
Я свободен!...

(с) Валерий Александрович Кипелов )
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