За жизнью пернатых горожан следит петербургский фотограф. У пары чёрных дроздов ещё более непростое время, чем у большинства двуногих петербуржцев: им приходится выкармливать семерых детей безо всяких пособий и продуктовых наборов.

Семья дроздов живёт в Удельном парке. 4 июня Антон Кубышкин из паблика «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» снял на видео кормление птенцов. Самец и самка по очереди приносят им червяков и рассовывают в распахнутые клювы.