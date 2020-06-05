Как вырастить семерых детей без господдержки: в Удельном парке сняли на видео кормление желторотиков
За жизнью пернатых горожан следит петербургский фотограф. У пары чёрных дроздов ещё более непростое время, чем у большинства двуногих петербуржцев: им приходится выкармливать семерых детей безо всяких пособий и продуктовых наборов.
Семья дроздов живёт в Удельном парке. 4 июня Антон Кубышкин из паблика «Птицы СПб и России» «ВКонтакте» снял на видео кормление птенцов. Самец и самка по очереди приносят им червяков и рассовывают в распахнутые клювы.
Дрозды гнездятся поодиночке или небольшими колониями на деревьях, кустах или на земле, за лето могут давать одну-две кладки, в каждой от трёх до семи яиц. На зиму они улетают на юг, собираясь большими стаями. Чёрные дрозды — прекрасные певцы.