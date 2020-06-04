Туктамышева: Мишин одобрил программу, подготовленную в прямом эфире с хореографом Мариинского театра
Программу, которую петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева готовила практически в прямом эфире своего Instagram, одобрил ее тренер Алексей Мишин. Об этом 4 июня сообщила сама спортсменка.
«Когда мы с Юрием Смекаловым сделали проект, который должен стать основной новой программы, то Алексей Николаевич ещё не видел всего танца, только небольшие кусочки по видео и музыку. Поэтому до конца не было уверенности, что программа понравится и будет одобрена. Но когда он увидел уже итоговый вариант, то сомнений не осталось», - пишет Туктамышева в своем Instagram.
Напомним, ранее фигуристка запустила в своем Instagram своеобразное мини-реалити-шоу: в прямом эфире вместе с хореографом Мариинского театра, основателем MAD Company Юрием Смекаловым Туктамышева составляла новую программу на следующий сезон. Теперь ее одобрил и тренер фигуристки Алексей Мишин. «Похоже, вас и правда ждёт продолжение этой истории и надеюсь, что совсем скоро начнём переносить программу на лёд. Сама тоже с нетерпением жду!» - подытожила спортсменка. Ранее она обещала включить в программу четверной тулуп.
Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона 2014/2015 годов и бронзовый призер 2018/2019 годов. Чемпионка России 2013 года.