Программу, которую петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева готовила практически в прямом эфире своего Instagram, одобрил ее тренер Алексей Мишин. Об этом 4 июня сообщила сама спортсменка.



«Когда мы с Юрием Смекаловым сделали проект, который должен стать основной новой программы, то Алексей Николаевич ещё не видел всего танца, только небольшие кусочки по видео и музыку. Поэтому до конца не было уверенности, что программа понравится и будет одобрена. Но когда он увидел уже итоговый вариант, то сомнений не осталось», - пишет Туктамышева в своем Instagram.