Минтруд: За три дня выплачено 162 млрд рублей на пособия для детей

За первые три дня Минтруд потратил 162 млрд рублей на пособия для детей от 3 до 16 лет. Как уточнили в ведомстве 4 июня, выплаты получили более 11,3 млн семей на 16,2 млн детей.



Напомним, единовременная выплата составляет 10 тыс. рублей на ребенка. Заявления на ее выплату принимаются до 1 октября. В Минтруда заверили, что рассматривают просьбу в течение пяти рабочих дней, средства перечисляют в течение еще трех дней. Выплата назначается на любого ребенка возрастом от 3 до 16 лет — всего ее могут получить около 22 млн детей. Об этой мере поддержки объявил 11 мая Владимир Путин.

