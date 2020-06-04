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04.06.2020 23:03
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Минтруд: За три дня выплачено 162 млрд рублей на пособия для детей

За первые три дня Минтруд потратил 162 млрд рублей на пособия для детей от 3 до 16 лет. Как уточнили в ведомстве 4 июня, выплаты получили более 11,3 млн семей на 16,2 млн детей.

Напомним, единовременная выплата составляет 10 тыс. рублей на ребенка. Заявления на ее выплату принимаются до 1 октября. В Минтруда заверили, что рассматривают просьбу в течение пяти рабочих дней, средства перечисляют в течение еще трех дней. Выплата назначается на любого ребенка возрастом от 3 до 16 лет — всего ее могут получить около 22 млн детей. Об этой мере поддержки объявил 11 мая Владимир Путин.

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Комментарии (4)

JTprof
То, что дали народу а не распихали по карманам - это конечно хорошо.
Но у меня вопрос - почему я, не имея детей, отдал несколько тысяч своих налогов чужим Яжматерям? Может они сами будут своих личинок обеспечивать?
krasnonosov
Это намек, что подачка брошена, ползите голосовать за обнуление?
Агроном аэродрома
Минтруд потратил... Звучит прям как в магазин за дошираком сходил...
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