Из Хельсинки в июне запустят паром в Ригу. Посетителей в ресторанах будет меньше

Эстонская паромная компания Tallink Silja объявила об открытии маршрута Хельсинки - Рига с 26 июня в летнем сезоне 2020.

В сообщении компании от 4 июня говорится, что судно Silja Serenade будет ходить в Латвию через день до 15 августа.

Маршрут Хельсинки-Рига - не совсем новый продукт. В предыдущие годы компания организовывала нерегулярные круизы между этими столицами, и они оказались популярными, пояснил перевозчик.

Отмечается также, что особое внимание будут уделять санитарным требованиям и дезинфекции, а число посетителей в ресторанах уменьшат.