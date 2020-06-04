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04.06.2020 22:12
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Из Хельсинки в июне запустят паром в Ригу. Посетителей в ресторанах будет меньше

Эстонская паромная компания Tallink Silja объявила об открытии маршрута Хельсинки - Рига с 26 июня в летнем сезоне 2020.

В сообщении компании от 4 июня говорится, что судно Silja Serenade будет ходить в Латвию через день до 15 августа.

Маршрут Хельсинки-Рига - не совсем новый продукт. В предыдущие годы компания организовывала нерегулярные круизы между этими столицами, и они оказались популярными, пояснил перевозчик.

Отмечается также, что особое внимание будут уделять санитарным требованиям и дезинфекции, а число посетителей в ресторанах уменьшат.

Ранее финский паромный оператор Viking Line, комментируя посткоронавирусные перспективы, заявил, что на восстановление спроса потребуется год.

Правительство Финляндии примет решение о продлении или снятии ограничений для туристов из России на следующей неделе. Запрет пока действует до 14 июня.

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Комментарии (2)

Fantanka.ru
пусть тогда сразу и в Клайпеду запускают
kоt-obormot
Кому там это все надо будет?
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