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04.06.2020 21:22
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Франция предложит открыть границы Шенгена 1 июля

Франция собирается предложить открыть Шенгенское пространство 1 июля. Об этом 4 июня сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

По информации издания, предложение обсудят уже завтра на видеоконференции министерств иностранных дел стран, входящих в Шенген. Единый срок для всех стран позволит избежать «какофонии, которая сопровожала закрытие границ», считают французские власти. Внутренние границы в Европе они предлагают открыть уже 15 июня — причем без обязательного карантина для туристов. Ограничения будут вводиться только в отношении граждан тех государств, которые сами ввели такие меры в одностороннем порядке (например, Великобритания и Испания).

Напомним, ранее стало известно, что Финляндия собирается на следующей неделе принять решение о том, будут ли продлеваться ограничения на границе с Россией.

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Комментарии (2)

Sundery
Рано границы открываете - спровоцируете волны заболеваемости. Нужно дожидаться вакцины и лекарства.
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