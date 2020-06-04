Правительство Финляндии примет решение о границе с Россией на следующей неделе

Министры внутренних дел ЕС также обсудят этот вопрос на неформальной встрече в пятницу, 5 июня. Финляндия поддерживает предложение Европейской комиссии о постепенном открытии внутренних и внешних границ ЕС.

По словам министра внутренних дел Марии Охисало, возможность снятия ограничений будет оцениваться, исходя из ситуации с заболеваниями в разных странах.

Откроет ли Финляндия границу с Россией или продлит существующие ограничения, станет ясно на следующей неделе, сообщает 4 июня Helsingin Sanomat .

Напомним, Европейский союз не торопится открываться для граждан третьих стран. О возможном возобновлении турпотока из России там готовы говорить только после того, как отменят контроль на границах внутри самого союза.

Накануне губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что граница с Финляндией откроется к августу.

Генконсульство Финляндии в Петербурге 4 июня опубликовало ответы на наиболее популярные вопросы россиян про границы и визы.

В Суоми за последние сутки не нашли ни одного нового заболевшего коронавирусом, в России таковых - 8 831, из них 375 - в Петербурге.