Генпрокурор США увидел в протестах по стране «иностранное вмешательство»

Генеральный прокурор США Уильям Барр уверен, что в беспорядках, прокатившимся по стране после гибели 25 мая от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, не обошлось без «иностранного вмешательства».

«Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие», - заявил Барр во время пресс-конференции 4 июня (цитата по РИА Новости). При этом генпрокурор не уточнил, какие страны, по его мнению, могут стоять за этим.