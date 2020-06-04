FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
69.02р77.32р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 20:44
0
Печать

Генпрокурор США увидел в протестах по стране «иностранное вмешательство»

Генеральный прокурор США Уильям Барр уверен, что в беспорядках, прокатившимся по стране после гибели 25 мая от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, не обошлось без «иностранного вмешательства».

«Мы видим, что иностранные действующие лица играют за все стороны, чтобы усугубить насилие», - заявил Барр во время пресс-конференции 4 июня (цитата по РИА Новости). При этом генпрокурор не уточнил, какие страны, по его мнению, могут стоять за этим.

Фото: скриншот

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии агентству назвала заявление Барра «очередной попыткой объяснить внутренние проблемы внешними факторами».

Беспорядки в США 4 июня усмиряют 75 тысяч гвардейцев.

Фото: скриншот

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний