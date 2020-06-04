Forbes представил новый рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд. За год доходы мировых знаменитостей снизились на $200 млн
Наиболее высокооплачиваемые звезды мира за год заработали $6,1 млрд, что на $200 млн меньше, чем с июня 2018 года по июнь 2019 года. Свежий рейтинг 100 самых успешных знаменитостей 2020 года опубликовал журнал Forbes.
Список возглавила предпринимательница, модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, она заработала $590 млн в том числе на продаже 51% своей косметической компании за $600 млн. Следом расположился рэпер и бизнесмен Канье Уэст, заработавший $170 млн на сотрудничестве Adidas для производства кроссовок Yeezy.
Третье место рейтинга занял теннисист Роджер Федерер с доходом $106,3 млн, он стал самым высокооплачиваемым спортсменом впервые, обогнав Криштиану Роналду ($105 млн) и Лионеля Месси ($104 млн).
Также в числе самых высокооплачиваемых звезд журнал называет певицу Ариану Гранде ($72 млн - 17 место), актера Райана Рейнольдса ($71,5 млн - 18 место), исполнительницу Билли Айлиш ($53 млн - 43 место) и еще одну представительницу звездного семейства Ким Кардашьян ($49,5 млн - 48 место).