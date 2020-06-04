Forbes представил новый рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд. За год доходы мировых знаменитостей снизились на $200 млн

Наиболее высокооплачиваемые звезды мира за год заработали $6,1 млрд, что на $200 млн меньше, чем с июня 2018 года по июнь 2019 года. Свежий рейтинг 100 самых успешных знаменитостей 2020 года опубликовал журнал Forbes.



Список возглавила предпринимательница, модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер, она заработала $590 млн в том числе на продаже 51% своей косметической компании за $600 млн. Следом расположился рэпер и бизнесмен Канье Уэст, заработавший $170 млн на сотрудничестве Adidas для производства кроссовок Yeezy.