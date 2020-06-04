В Великом Новгороде задержан петербургский вор в законе Лёха Иркутский. Ему вменяют заработок на арестантах

В Великом Новгороде задержан авторитетный вор Алексей Гудына, известный в воровском мире как Лёха Иркутский. Он стал четвёртым россиянином, которому предъявили «блатную» статью 210.1 УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом 4 июня сообщает 47News.

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с отделом уголовного розыска Петербурга, а также новгородские оперативники провели обыск в доме на окраине Новгорода, где Гудына живёт со своей семьёй.

По версии следствия, он распространил своё влияние на колонии Новгородской области и Великого Новгорода. И при помощи так называемых «смотрящих» якобы решал конфликты, которые возникали в среде заключённых, которые чтут воровские традиции, — за деньги.