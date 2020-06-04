В Великом Новгороде задержан петербургский вор в законе Лёха Иркутский. Ему вменяют заработок на арестантах
В Великом Новгороде задержан авторитетный вор Алексей Гудына, известный в воровском мире как Лёха Иркутский. Он стал четвёртым россиянином, которому предъявили «блатную» статью 210.1 УК — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом 4 июня сообщает 47News.
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с отделом уголовного розыска Петербурга, а также новгородские оперативники провели обыск в доме на окраине Новгорода, где Гудына живёт со своей семьёй.
По версии следствия, он распространил своё влияние на колонии Новгородской области и Великого Новгорода. И при помощи так называемых «смотрящих» якобы решал конфликты, которые возникали в среде заключённых, которые чтут воровские традиции, — за деньги.
По данным издания, в тот же день были проведены четыре обыска у людей из окружения Лёхи Иркутского в Петербурге. Но в Великий Новгород никого в связи с этим не увозили.
«Фонтанка» писала об Алексее Гудыне в феврале 2004 года. Тогда Лёха Иркутский разослал по изоляторам и колониям письмо с требованием объявить голодовку с целью убрать с должности руководство колонии № 4. Его призыву последовали пять тысяч заключенных в 6 из 16 учреждений пенитенциарной системы. Через несколько дней Гудына был задержан.
Спустя десять лет имя его фигурировало в новостях о покушении на петербургского мафиози Альберта Рыжего в Турции. В 2017 году Гудыну судили в Петербурге за использование подложных документов.
Закон о введении новой статьи «Занятие высшего положения в преступной иерархии» Владимир Путин подписал в апреле 2019 года. Она предполагает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф до 5 млн рублей.
В мае эту статью вменили вору в законе Николаю Кузьмичёву, по прозвищу Коля Томский. В сибирском городе его задерживали, спиливая двери коттеджа. Позже той же статьей объясняли визиты к Олегу Пирогову, он же Циркач, и к Олегу Медведеву, он же Шишкан.