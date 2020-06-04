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04.06.2020 19:33
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В России выросли цены на бензин и дизель, в Петербурге — нет

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 25 по 31 мая выросла на 2 копейки и составила 44,86 рубля, средняя цена литра дизельного топлива увеличилась также на 2 копейки и составила 47,71 рубля, сообщает Росстат вечером 4 июня.

В целом с начала года бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо подешевело на 0,2%.

Рост цен на бензин отмечен в 21 центре субъектов России. Более всего он подорожал в Кирове и Севастополе — на 1,3% и 1% соответственно.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске — на 0,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

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Комментарии (6)

Piligrino
Ну просто вся страна отстала. Я с 2007го года веду статистику по своему логану. Логан если ты не таксист, и имеешь кондиционер, крайне экономичный аппарат. Но топливо... это кошмар, стабильно 2-3 раза в год растёт стоимость 92го. Кому интересно могу в личку скинуть свой ущербный файл xls с данными. Логан не золотой стандарт, но статистические данные поражают в самую пятку - встаём с колен
AnGrig
ну как это нет?
на Шелле 98-й с января держался по 54.19, а со вчерашнего дня 55 рублей ровно
260569221
Так в Петербурге и так они давно выросли... выше некуда.... куда ж ещё то расти.... впереди голосование..... а вот потом по традиции - поднимут ценник
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