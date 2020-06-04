В России выросли цены на бензин и дизель, в Петербурге — нет

Средняя цена литра бензина в России за неделю с 25 по 31 мая выросла на 2 копейки и составила 44,86 рубля, средняя цена литра дизельного топлива увеличилась также на 2 копейки и составила 47,71 рубля, сообщает Росстат вечером 4 июня.



В целом с начала года бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо подешевело на 0,2%.



Рост цен на бензин отмечен в 21 центре субъектов России. Более всего он подорожал в Кирове и Севастополе — на 1,3% и 1% соответственно.



Снижение цен на бензин было зафиксировано в Южно-Сахалинске — на 0,8%.

