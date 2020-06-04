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04.06.2020 19:20
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Киев отобрал у российских дипломатов землю под новую резиденцию посла. МИД ответил нотой, где пообещал «отзеркалить»

Российские дипломаты остались без земельных участков в столице Украины, хотя посольство там не работает со времён «евромайдана» 2014 года.

Россия оставляет за собой право зеркально ответить на решение Киевского городского совета о расторжении договоров аренды трех земельных участков, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла, сообщает вечером 4 июня МИД РФ, уточняя, что власти столицы Украины приняли его ещё 27 мая.

«Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку. Однако, нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран. Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры», — говорится в распространенном комментарии МИД РФ.

Украинские власти разорвали дипотношения с Москвой в 2014 году, после вхождения 18 марта Крыма и Севастополя в состав РФ на правах субъектов.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Предлагаю в качестве ответной меры отобрать землю под каким-нибудь гаражным кооперативом Омска!
Do-Mi-Nor
Ай, Моська! знать, она сильна.....
Camlann
Скачущие всегда отличались крайней недальновидностью. У их спонсора и начальника сейчас нет возможности оказывать поддержку - у самих хлопот не оберёшься. Афронегры лютуют не по детски. В европе они давно всем, у кого есть деньги, надоели, а от нищих прибалтов толку ноль. Так можно и один на один с агрессором остаться.
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