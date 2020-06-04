Киев отобрал у российских дипломатов землю под новую резиденцию посла. МИД ответил нотой, где пообещал «отзеркалить»

Российские дипломаты остались без земельных участков в столице Украины, хотя посольство там не работает со времён «евромайдана» 2014 года.

Россия оставляет за собой право зеркально ответить на решение Киевского городского совета о расторжении договоров аренды трех земельных участков, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла, сообщает вечером 4 июня МИД РФ, уточняя, что власти столицы Украины приняли его ещё 27 мая.

