Киев отобрал у российских дипломатов землю под новую резиденцию посла. МИД ответил нотой, где пообещал «отзеркалить»
Российские дипломаты остались без земельных участков в столице Украины, хотя посольство там не работает со времён «евромайдана» 2014 года.
Россия оставляет за собой право зеркально ответить на решение Киевского городского совета о расторжении договоров аренды трех земельных участков, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла, сообщает вечером 4 июня МИД РФ, уточняя, что власти столицы Украины приняли его ещё 27 мая.
«Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие с решениями Киевского городского совета и настоятельно попросили украинскую сторону дать им официальную оценку. Однако, нарушая общепринятые нормы дипломатического поведения, украинской стороне не стоит забывать о принципе взаимности, который лежит в основе взаимоотношений цивилизованных стран. Перед лицом недружественных действий Киева российская сторона оставляет за собой право на соответствующие ответные меры», — говорится в распространенном комментарии МИД РФ.
Украинские власти разорвали дипотношения с Москвой в 2014 году, после вхождения 18 марта Крыма и Севастополя в состав РФ на правах субъектов.