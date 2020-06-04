Собянин планирует снятие большинства ограничений в Москве к 1 июля

Большинство коронавирусных ограничений в Москве до 1 июля можно будет снять, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Я думаю, что с учётом того, как мы проживём эту неделю, в понедельник о таком графике (снятия ограничений) можно уже будет сказать. Более того, я считаю, что такой график уже можно составить на месяц, до 1 июля. Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые на сегодня существуют в городе, можно будет снять», — сказал он 4 июня в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что процесс будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса и возможных всплесков.