FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
69.02р77.32р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 19:13
2
Печать

Собянин планирует снятие большинства ограничений в Москве к 1 июля

Большинство коронавирусных ограничений в Москве до 1 июля можно будет снять, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Я думаю, что с учётом того, как мы проживём эту неделю, в понедельник о таком графике (снятия ограничений) можно уже будет сказать. Более того, я считаю, что такой график уже можно составить на месяц, до 1 июля. Поэтапно до 1 июля максимум ограничений, которые на сегодня существуют в городе, можно будет снять», — сказал он 4 июня в эфире телеканала «Россия 24».

При этом он подчеркнул, что процесс будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса и возможных всплесков.

«Судя по тому, как ответственно москвичи подходят к соблюдению мер, я думаю, что мы выдержим этот график», — добавил мэр.

Он отметил также, что санитарные ограничения, например социальное дистанцирование, будут оставаться еще несколько месяцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Звездочёт
Ещё бы. Иначе опять "Олешка пасти, ничего не зналь. Гестапа приходила - очень ругалась". А это ой, как не хочется. Обжился уже в столице.
260569221
Ну так конечно... «выборы» же на носу...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний