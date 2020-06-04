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04.06.2020 18:34
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Российские пивовары просят Мишустина отложить вступление в силу алкогольного регламента, который может оставить россиян без текилы

Союз российских пивоваров и несколько других отраслевых организаций обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой отложить вступление в действие нового регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции». Об этом 4 июня сообщает «Коммерсант».

Новый регламент должен вступить в силу в январе 2021 года, но производители пива обнаружили в документе неточности. Прописанное в нем понятие пива снижает необходимый объем содержания солода с 80% до 50%. По мнению предпринимателей, это может привести к сокращению объема производства солода на 30%, а посевных площадей — на 230 тыс. га.

Участники рынка отмечают, что регламент устанавливает для всех стран ЕАЭС разные требования к воде для производства пива, причем для России — самые жесткие.

На несовершества документа обратили внимание производители и импортеры крепкого алкоголя. Они отмечают, что текила не подпадает ни под одно понятие техрегламента, и это может сделать ее импорт невозможным.

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