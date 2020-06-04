Швеция ослабит ограничения на поездки внутри страны, несмотря на прирост новых заражений

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил 4 июня, что Швеция ослабит ограничения на поездки внутри страны с 13 июня, сообщает Reuters. Это заявление было сделано после того, как Агентство общественного здравоохранения проинформировало о росте числа новых случаев заражения COVID-19, которые нельзя было полностью объяснить увеличением тестирования. Как пояснил Лёвен, при принятии решения власти ориентировались на то, что число погибших и количество пациентов в реанимационных отделениях уменьшилось. По его словам, шведам, у которых не было симптомов, теперь можно планировать посещение своих загородных домов или родственников в других частях страны. В транспорте будет соблюдаться социальная дистанция.

«Это решение не означает, что опасность миновала, — подчеркнул Лёвен. — Это не значит, что мы снова вернулись к нормальной жизни, другие ограничения остаются в силе». Он добавил, что «если кривая, показывающая тяжелобольных, снова появится, будут введены новые ограничения». По данным чиновников от здравоохранения, новые случаи выявлены в основном среди молодых людей на западе страны. Есть основания полагать, что снижение смертности будет продолжаться, отметили они.

Фото: Агентство общественного здравоохранения Швеции

Швеция, в отличие от многих стран, не ввела режим самоизоляции, вместо этого полагаясь, в первую очередь, на ответственность граждан, которым было рекомендовано соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены. Большинство школ, ресторанов и предприятий были открыты, а людей призывали избегать ненужных поездок. Однако на днях главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл признал, что отказ от жёстких карантинных мер был ошибкой.

По данным на 4 июня, в Швеции с начала пандемии выявлено 41 883 случая заражения COVID-19. Жертвами коронавируса стали 4 542 человека.