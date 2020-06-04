«Возьмите на работу! Дистанционно». В Госдуму внесли обновленный законопроект о поправках Трудовой кодекс

В Госдуму внесли обновленную редакцию законопроекта о дистанционном заключении трудового договора. Предполагается, что, если закон вступит в силу, общение работодателя и работника в электронном виде получит юридическую силу, пишет «Интерфакс».



Сейчас юридическая значимость переписок официально закреплена только в Гражданском кодексе. Новую поправку 15.1 планируется внести в Трудовой кодекс РФ с 1 октября 2020 года по инициативе депутатов «Единой России» во главе с Павлом Крашенинниковым.

По его словам, согласно новому закону, сообщение будет приобретать юридические последствия только после того, как адресат сможет ознакомиться с содержанием. Помимо этого, после заключения трудового договора работник получит возможность в одностороннем порядке отказаться от условия об обмене юридически значимыми сообщениями.