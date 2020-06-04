«Возьмите на работу! Дистанционно». В Госдуму внесли обновленный законопроект о поправках Трудовой кодекс
В Госдуму внесли обновленную редакцию законопроекта о дистанционном заключении трудового договора. Предполагается, что, если закон вступит в силу, общение работодателя и работника в электронном виде получит юридическую силу, пишет «Интерфакс».
Сейчас юридическая значимость переписок официально закреплена только в Гражданском кодексе. Новую поправку 15.1 планируется внести в Трудовой кодекс РФ с 1 октября 2020 года по инициативе депутатов «Единой России» во главе с Павлом Крашенинниковым.
По его словам, согласно новому закону, сообщение будет приобретать юридические последствия только после того, как адресат сможет ознакомиться с содержанием. Помимо этого, после заключения трудового договора работник получит возможность в одностороннем порядке отказаться от условия об обмене юридически значимыми сообщениями.
«Это необходимо предусмотреть, поскольку не все граждане могут или желают пользоваться различными электронными устройствами для приема таких сообщений», — отметил чиновник.
Также планируется внести изменения в статью 67 ТК РФ, согласно которым человек сможет прислать документы для устройства на работу с помощью электронных и других технических средств.
Во время дистанционных переговоров работник и работодатель должны будут вести себя добросовестно, в том числе вступать в переговоры об устройстве на работу только при желании достичь соглашения с другой стороны. Обеспечение безопасности хранения всех юридически значимых сообщений и копий ляжет на плечи работодателя.
Положения законопроекта будут применяться только к тем правам и обязанностям, которые возникнут после вступления закона в силу. Первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев отметил, что законопроект будет подготовлен к середине июня, затем его внесут на рассмотрение Госдумы.
«В ближайшие дни профсоюзы, работодатели, Министерство труда представят свои замечания и предложения, чем необходимо дополнить текст документа, и мы начнем консультации, чтобы подготовить согласованный законопроект, в равной степени защищающий права и интересы работников и учитывающий экономические реалии, о которых заявляют работодатели», — подчеркнул политик.
Парламентарии дают положительные прогнозы относительно нового законопроекта и считают, что он пройдет первое чтение в Госдуме до конца весенней сессии.