На улицы Петроградского района вернулся циркач, развлекающий автомобилистов.
Мужчина в чёрном трико, шляпе и с галстуком-бабочкой под весёлую музыку выходит на Большую Пушкарскую улицу у перекрёстка с Каменноостровским проспектом и, пока транспорту горит красный, развлекает народ ловкими трюками. Ролик опубликовали в паблике «Калининский район #Бакан» «ВКонтакте» 4 июня, а снят он был, вероятно, накануне.
Все комментарии — положительные. «Молодец парень! Никому не помешал, настроение поднял и сам потренировался», — считают подписчики.
Такой же жонглёр (или этот же самый) выступал на улицах Петроградской стороны и Крестовского прошлым летом. Удалось ли ему улучшить навык за прошедший год, вы можете оценить, посмотрев видео на «Фонтанке».