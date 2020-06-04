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04.06.2020 17:33
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Пока горит красный: жонглёр вернулся на улицы у «Петроградской»

На улицы Петроградского района вернулся циркач, развлекающий автомобилистов.

Мужчина в чёрном трико, шляпе и с галстуком-бабочкой под весёлую музыку выходит на Большую Пушкарскую улицу у перекрёстка с Каменноостровским проспектом и, пока транспорту горит красный, развлекает народ ловкими трюками. Ролик опубликовали в паблике «Калининский район #Бакан» «ВКонтакте» 4 июня, а снят он был, вероятно, накануне.

Все комментарии — положительные. «Молодец парень! Никому не помешал, настроение поднял и сам потренировался», — считают подписчики.

Такой же жонглёр (или этот же самый) выступал на улицах Петроградской стороны и Крестовского прошлым летом. Удалось ли ему улучшить навык за прошедший год, вы можете оценить, посмотрев видео на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

вадики
Что то типа такого подобного стоял долго несколько месяцев на коммуне и жонглировал кеглями но очень не профессионально с табличкой"на свадьбу" чью непонятно бо перцу было лет 50 да на какую свадьбу надо было собирать 3 месяца себе или детям?да и вообще надо ли счас женицца?
Telman_spb
Молодец!
Алла_5e4ce27e5238a
Прям настроение чувак поднял! )
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