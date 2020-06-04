Осужденный на 12 лет колонии контрабандист просит суд присяжных по делу об убийстве

О регистрации дела сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. По версии следствия, Евгений Савченко в июле прошлого года под предлогом продажи машины своего отца назначил встречу давнему знакомому — тот якобы должен был ему денег, но на контакт не шел. «Мерседес» предлагался за 385 тысяч, при этом, как ранее писала «Фонтанка», Савченко намеревался забрать деньги в счет долгов, а автомобиль оставить себе.

Встречу назначил под Металлостроем, разговор не получился, и тогда Савченко достал пистолет. По версии следствия, он убил должника, забрал 567 тысяч и уехал, пистолет выкинул в Неву, хотя все время носил его при себе с 2012 года. Савченко утверждает, что нашел оружие в период работы полицейским в патрульно-постовой службе.

При избрании меры пресечения он признал вину, теперь же просит суд присяжных. В октябре 2018 года он уже получил от них снисхождение и был оправдан по делу о контрабанде наркотиков, однако Верховный суд решение отменил, и контрабандистов отправили на второй круг. В марте этого года Савченко как пособника приговорили к 12 годам колонии. Андрей Бредкин получил 16 лет как организатор, Георгий Ковальх в розыске. Они переправляли белый порошок из Доминиканы в бутылках из-под рома, здесь его выпаривали. В 23 бутылки, которые нашли таможенники в 2015 году, влезло около 10 граммов порошка.