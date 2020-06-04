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04.06.2020 16:57
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На «приговоренную» школу в Колпино объявили миллиардный конкурс. Родителям предложили два варианта по переводу детей

Фонд капитального строительства и реконструкции объявил аукцион на строительство школы в Колпино на месте приговоренной к сносу. Школьников будут переводить в другие в зависимости от возраста.

Согласно извещению на сайте госзакупок, стартовая стоимость строительства школы на 550 мест составляет почти миллиард, подрядчика предполагается определить уже 16-го числа. По графику выполнить все работы надо в июне 2020 года.

Накануне «Фонтанка» подробно писала о коллизии вокруг этой школы на Тверской улице. На месте старого здания решено построить новое, к 1 июля существующий корпус начнут готовить к сносу. При этом родителям, по их словам, было предложено начинать новый учебный год частично в дистанционном формате. В районной администрации это не подтвердили, однако сказали, что заполняемость соседних школ составляет 100%.

Сейчас, по данным «Фонтанки», район предложил родителям выбрать между двумя вариантами распределения учеников. Согласно первому, 5–7-е классы отправят в школу № 588 на Тверской, 54а, 8–11-е классы – в школу № 258 (Павловская ул., 80). Учиться они будут примерно с 13.40 до 18.30, внеурочная деятельность — с использованием электронных образовательных ресурсов. Второй вариант распределяет младшие и старшие классы соответственно между школой № 400 в Понтонном и школой № 451 в Металлострое. Учеба – с 9.00 до 15.30 плюс внеурочные курсы.

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Комментарии (5)

Nafanka
И почему это при социализме НЕ было ТАКОГО завала ни со школами, ни с детскими садами, ни с летним отдыхом детсадов в Курортном (Сестрорецком) районе, ни с пионЭрскими лагерями на Карельском перешейке?! Что же ВСЁ-ТАКИ и ПОЧЕМУ пошло НЕ так с 1991 года?! )))
Игорь1974
А Металлострой и Понтонный это не вполне Колпино. Колпино отдельный город. А это отдельные поселки. Вместе это Колпинский район. Но это фактически разные населенные пункты.
S1975
Да, все верно. Только забыли сказать, что школы в Понтонном и Металлострое у "черта на рогах" и, предложеной вскользь развозки для детей (а это о чем-то да говорит) не будет. Дети будут самостоятельно добираться до дому через железнодорожный переезд.
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