На «приговоренную» школу в Колпино объявили миллиардный конкурс. Родителям предложили два варианта по переводу детей

Фонд капитального строительства и реконструкции объявил аукцион на строительство школы в Колпино на месте приговоренной к сносу. Школьников будут переводить в другие в зависимости от возраста.

Согласно извещению на сайте госзакупок, стартовая стоимость строительства школы на 550 мест составляет почти миллиард, подрядчика предполагается определить уже 16-го числа. По графику выполнить все работы надо в июне 2020 года.

Накануне «Фонтанка» подробно писала о коллизии вокруг этой школы на Тверской улице. На месте старого здания решено построить новое, к 1 июля существующий корпус начнут готовить к сносу. При этом родителям, по их словам, было предложено начинать новый учебный год частично в дистанционном формате. В районной администрации это не подтвердили, однако сказали, что заполняемость соседних школ составляет 100%.