23 июня — «Благоустройство новых кварталов: необходимо и достаточно?» (круглый стол)
Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Благоустройство новых кварталов: необходимо и достаточно?»
Благоустройство придомовой территории и создание качественной окружающей среды становится все более важным критерием выбора жилья.
Новые проекты соперничают друг с другом не только планировками и ценой квадратного метра, но и бульварами, парками, малыми архитектурными формами. Застройщики изобретают все новые варианты создания комфорта во дворах – от игровых и спортивных площадок до собственных скверов и променадов, предлагая как можно больше возможностей внутри квартала. Что сегодня хотят видеть петербуржцы рядом с домом, и что им предлагают застройщики – обсудим на круглом столе.
Вопросы для обсуждения:
- Каковы правила и требования к благоустройству сейчас, что изменилось за последние годы с точки зрения норм и запросов покупателей?
- Какая доля затрат застройщика на проект приходится на благоустройство? Как влияет класс жилья на оформление придомовой территории?
- Что можно считать необходимым набором для современного жилого комплекса?
- Каковы тренды в оформлении территории сегодня – от зонирования и оборудования до ландшафтного дизайна?
- С какими трудностями приходится сталкиваться застройщикам при благоустройстве территории?
- Насколько сами жители свободны участвовать в озеленении и благоустройстве своего двора, есть ли ограничения?
К участию приглашаются: компании, специализирующиеся на озеленении, ландшафтном дизайне, производители спортивного оборудования, детских площадок, застройщики и эксперты рынка.
По вопросам и условиям онлайн или заочного участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru