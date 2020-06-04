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04.06.2020 16:32
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23 июня — «Благоустройство новых кварталов: необходимо и достаточно?» (круглый стол)

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Благоустройство новых кварталов: необходимо и достаточно?»

Благоустройство придомовой территории и создание качественной окружающей среды становится все более важным критерием выбора жилья.

Новые проекты соперничают друг с другом не только планировками и ценой квадратного метра, но и бульварами, парками, малыми архитектурными формами. Застройщики изобретают все новые варианты создания комфорта во дворах – от игровых и спортивных площадок до собственных скверов и променадов, предлагая как можно больше возможностей внутри квартала. Что сегодня хотят видеть петербуржцы рядом с домом, и что им предлагают застройщики – обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

  • Каковы правила и требования к благоустройству сейчас, что изменилось за последние годы с точки зрения норм и запросов покупателей?
  • Какая доля затрат застройщика на проект приходится на благоустройство? Как влияет класс жилья на оформление придомовой территории?
  • Что можно считать необходимым набором для современного жилого комплекса?
  • Каковы тренды в оформлении территории сегодня – от зонирования и оборудования до ландшафтного дизайна?
  • С какими трудностями приходится сталкиваться застройщикам при благоустройстве территории?
  • Насколько сами жители свободны участвовать в озеленении и благоустройстве своего двора, есть ли ограничения?

К участию приглашаются: компании, специализирующиеся на озеленении, ландшафтном дизайне, производители спортивного оборудования, детских площадок, застройщики и эксперты рынка.

По вопросам и условиям онлайн или заочного участия обращаться:

Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

 

План мероприятий

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