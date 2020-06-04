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04.06.2020 16:32
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Члены ЦИК проголосуют по регионам-претендентам на использование интернет-голосования по поправкам

Вопрос применения регионами электронного голосования по поправкам в Конституцию решится по итогам голосования членов Центризбиркома. Об этом на заседании ЦИК 4 июня сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

Члены комиссии заслушают представителей регионов, которые претендуют на применение электронного голосования по поправкам в Конституцию. Затем члены комиссии проголосуют по каждому региону. Субъект получает «добро», если в его пользу выскажутся более половины членов Центризбиркома.

В числе критериев, по которым будет оцениваться готовность регионов: мониторинг готовности граждан в субъекте принять участие в дистанционном электронном голосовании, количество жителей региона, которые имеют учетную запись на портале госуслуг, готовность региона провести информационную кампанию, которая бы разъясняла использование электронного формата голосования и готовность Общественной палаты обеспечить наблюдение за этим видом голосования.

На применение интернет-голосования претендуют Москва, Петербург, Красноярский край, Нижегородская область и Карелия.

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