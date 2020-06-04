Порошенко принудительно доставят на допрос по делу о контрабанде картин

Украинский суд разрешил доставить экс-президента республики на допрос в Госбюро расследований.

«Печерский райсуд Киева принял решение о принудительном приводе Порошенко П. А. для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве», — сообщается 4 июня на сайте Государственного бюро расследований.

Следователи уточнили, что хотят допросить Петра Порошенко по поводу обстоятельств вывоза с Украины коллекции культурных ценностей. Речь идет о так называемом деле «о 43 картинах», которое было возбуждено после публикаций в Интернете.