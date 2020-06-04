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04.06.2020 17:05
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Мужчина с болгаркой крушил светофор на Гостилицком шоссе, резня попала в объектив камеры

Светофорный пост в посёлке Петровское Ломоносовского района не даёт спокойно жить мужчине в серой куртке уже несколько месяцев. Ему грозит уголовное преследование.

Как сообщает 4 июня Дорожный комитет Ленинградской области, этот светофор на Т-образном перекрёстке на Гостилицком шоссе неоднократно подвергался нападениям. После того как шкаф с панелью управления светофором несколько раз вскрывали, дорожники повесили на него амбарный замок, а рядом установили камеру, чтобы вычислить агрессора. Рано утром 4 июня он пришёл опять, да ещё и с болгаркой. Увидев замок, мужчина разрезал его и оборвал все электрические кабели. К счастью, ДТП из-за неработающего светофора не случилось.

Наряд полиции прибыл по вызову и освидетельствовал место преступления. В Дорожном комитете намерены добиваться возбуждения уголовного дела по факту регулярного вывода из строя государственного имущества. Своими действиями мужчина подвергает опасности сотни жизней.

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Комментарии (7)

Zizipop
аккуратный такой, покапался и дверцу обратно ключиком закрыл =)
Hans-Christian
Не написано самое главное - как будут устанавливать личность "агрессора"? Или это автоматом очередной висяк?
Иван 2пырьев
А если этот светофор при полном отсутствии движения ночью регулярно включает режим пешеходного перехода со звуком тилили-тилили-тилили. Я этот звук слышу ночью, хотя перекресток в 50 метрах
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