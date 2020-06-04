Москва проведет тестовое электронное голосование перед плебисцитом по Конституции

Московский департамент информационных технологий планирует провести тестовое голосование перед плебисцитом по поправкам в Конституцию. Об этом 4 июня на заседании Центризбиркома сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Он пояснил, что в тестировании могут принять участие москвичи, зарегистрированные на сайте mos.ru или на сайте «Госуслуги».

Напомним, что на использование электронного голосования претендуют, кроме столицы, еще 4 региона: Петербург, Карелия, Красноярский край и Нижегородская область.