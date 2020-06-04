FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 16:06
1
Печать

Москва проведет тестовое электронное голосование перед плебисцитом по Конституции

Московский департамент информационных технологий планирует провести тестовое голосование перед плебисцитом по поправкам в Конституцию. Об этом 4 июня на заседании Центризбиркома сообщил глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Он пояснил, что в тестировании могут принять участие москвичи, зарегистрированные на сайте mos.ru или на сайте «Госуслуги».

Напомним, что на использование электронного голосования претендуют, кроме столицы, еще 4 региона: Петербург, Карелия, Красноярский край и Нижегородская область.

Проголосовать по поправкам в Конституцию в электронном формате можно будет в течение шести дней до дня голосования, который назначен на 1 июля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Василий Марущак
плебисцит,- это когда плебеи уверовав в значимость своего выбора ставят свой крестик на гербовой бумаге, а патриции наблюдают, перемигиваются, и насмехаются.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний