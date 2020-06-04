FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 15:14
6
Печать

Власти закрывают Северодвинск с 6 июня. В центре атомного судостроения РФ — вспышка коронавируса

В городе Северодвинске Архангельской области ужесточают ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

Как сообщается на сайте администрации Северодвинска 4 июня, с 6 июня будет ограничен въезд и выезд местных жителей из города. Для перемещения в целях работы потребуется соответствующее служебное удостоверение. В соответствии с постановлением врио Архангельской области Александра Цыбульского, разрешён будет проезд служебного транспорта, а также транспорта для обеспечения жизнедеятельности города. По-прежнему можно будет ездить на дачи, а также на похороны и для получения медпомощи.

До 5 июня в городе оборудуют контрольно-пропускные пункты. Он будет закрыт на въезд и выезд до особого распоряжения.

Градообразующим предприятиям ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», ОАО «Северное производственное объединение «Арктика» и ФГУП «Северный рейд» рекомендовано прекратить перевозку своих работников из-за пределов Северодвинска.

В городе уже введён обязательный масочный режим.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла на оборонных предприятиях по строительству и ремонту атомных подводных лодок, где занята большая часть населения Северодвинска. Несмотря на это, заводы продолжили работу.

По данным на 4 июня, в регионе зафиксировано 2496 случаев заболевания COVID-19, активных — 1751. Правительство Архангельской области 2 июня сообщало, что в Северодвинске выявлено 1 066 случаев, что в 2,6 раза выше, чем в целом по области.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

🔞 Скучaeшь? Успей завести новые знакомства с женщинами, которые тебе подходят!
🔥 Откровенные любительские фото и видео.. ➜ https://is.gd/deffki
ushkuinik
Министерство обороны и Верховный суд ещё в апреле рявкнули - форс-мажора нет, всем работать! Вот и результат непродуманных действий.
вадики
какие командировочные?Тут ЗП то не плотют 2 месяца а тут командировочные!!!Да откуда им взятся то???Город секретно-закрытый -только свои местные!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний