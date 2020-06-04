Власти закрывают Северодвинск с 6 июня. В центре атомного судостроения РФ — вспышка коронавируса

Как сообщается на сайте администрации Северодвинска 4 июня, с 6 июня будет ограничен въезд и выезд местных жителей из города. Для перемещения в целях работы потребуется соответствующее служебное удостоверение. В соответствии с постановлением врио Архангельской области Александра Цыбульского, разрешён будет проезд служебного транспорта, а также транспорта для обеспечения жизнедеятельности города. По-прежнему можно будет ездить на дачи, а также на похороны и для получения медпомощи.

В городе Северодвинске Архангельской области ужесточают ограничительные меры для борьбы с коронавирусом.

До 5 июня в городе оборудуют контрольно-пропускные пункты. Он будет закрыт на въезд и выезд до особого распоряжения.

Градообразующим предприятиям ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», ОАО «Северное производственное объединение «Арктика» и ФГУП «Северный рейд» рекомендовано прекратить перевозку своих работников из-за пределов Северодвинска.

В городе уже введён обязательный масочный режим.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции произошла на оборонных предприятиях по строительству и ремонту атомных подводных лодок, где занята большая часть населения Северодвинска. Несмотря на это, заводы продолжили работу.

По данным на 4 июня, в регионе зафиксировано 2496 случаев заболевания COVID-19, активных — 1751. Правительство Архангельской области 2 июня сообщало, что в Северодвинске выявлено 1 066 случаев, что в 2,6 раза выше, чем в целом по области.