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04.06.2020 15:19
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Коронавирусные ограничения на Кубани продлили до 21 июня. Пляжи в регионе начнут открываться в ближайшие недели

Власти Краснодарского края решили пока сохранить режим самоизоляции, анонсировав при этом снятие некоторых коронавирусных ограничений.

«Продлеваем <...> до 21 июня. Это решение принято совместно с руководством Роспотребнадзора, врачами-инфекционистами, главами муниципалитетов», — заявил 4 июня губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

При этом власти региона уже анонсировали смягчение карантинных мер. В частности, с 6 июня открываются прогулочные и пешеходные зоны. Также губернатор пообещал открытие летних кафе «при жестком соблюдении всех санитарных норм».

Ранее в Ростуризме заявили, что пляжи региона заработают в течение двух недель. «Пляжи по всей стране будут открываться индивидуально, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе. <...> Ожидается, что в ближайшие две недели в той или иной степени все пляжи [в Краснодарском крае] начнут работать», — заявила https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/main/plyazhi-kryma-i-kubani-zarabotayut-v-techenie-dvuh-nedel «Интерфаксу» начальник управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма федерального агентства Елена Лысенкова.

С начала пандемии в Краснодарском крае выявлено 4 148 случаев коронавируса.

Президент Владимир Путин в начале апреля призвал развивать внутренний туризм в эпоху пандемии, а премьер-министр Михаил Мишустин попросил россиян воздержаться от зарубежных поездок. При этом большинство граждан РФ пока собираются отдыхать только дома или на даче.

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