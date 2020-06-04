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04.06.2020 15:04
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Ликвидировать разлив в Норильске направились 70 специалистов «Газпром нефти». На место перекидывают тонны оборудования

Мобильный аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» направился в Норильск для ликвидации разлива топлива. Об отправке 70 специалистов 4 июня «Фонтанке» сообщили в корпорации. В группе — эксперты из Петербурга, Ханты-Мансийска, Мегиона и Ноябрьска.

Транспортными самолётами компания также направила на место нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, которые устанавливаются на водоёмах, чтобы остановить распространение загрязнений по поверхности воды. Всего — больше 85 тонн грузов.

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

По подсчётам Greenpeace, возможный ущерб от утечки нефтепродуктов может составить больше 6 миллиардов рублей. Загрязнения оказались в реке Амбарной, которая обеспечивает водой жителей города, а также в реке Пясино, впадающей в Карское море. В Красноярском крае введён режим чрезвычайной ситуации. В окружающую среду попало больше 17 тысяч тонн топлива.

Начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, где 29 мая произошла разгерметизация ёмкости с нефтепродуктами, арестован до 31 июля. По предварительной версии, контейнер протёк из-за внезапного проседания опор. Возбуждены три уголовных дела, все они направлены в центральный аппарат Следственного комитета.

Фото: Пресс-служба «Газпром нефти»

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Комментарии (3)

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