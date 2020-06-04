Ликвидировать разлив в Норильске направились 70 специалистов «Газпром нефти». На место перекидывают тонны оборудования

Мобильный аварийно-спасательный отряд «Газпром нефти» направился в Норильск для ликвидации разлива топлива. Об отправке 70 специалистов 4 июня «Фонтанке» сообщили в корпорации. В группе — эксперты из Петербурга, Ханты-Мансийска, Мегиона и Ноябрьска.



Транспортными самолётами компания также направила на место нефтесборочное и насосное оборудование, экскаваторы и боновые заграждения, которые устанавливаются на водоёмах, чтобы остановить распространение загрязнений по поверхности воды. Всего — больше 85 тонн грузов.