FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 14:58
9
Печать

Роспотребнадзор продолжает настаивать на ношении маски, несмотря на аргументы академиков РАН и дерматологов

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и бессимптомного протекания болезни у большинства заразившихся Роспотребнадзор рассматривает каждого человека как потенциальный источник инфекции и потому настаивает на ношении маски — чтобы инфицированный человек, сам того не зная, не заразил окружающих.

Несмотря на критику обязательного ношения СИЗ для органов дыхания повсеместно со стороны специалистов, ведомство советует надевать медицинскую маску при каждом выходе из дома, даже если человек собирается на прогулку или идёт заниматься спортом.

«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. А при занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, и он распространяется на большие расстояния», — транслирует позицию Роспотребнадзора сайт «Стопкоронавирус.рф».

«Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей. Но если у человека имеются хронические заболевания или противопоказания к занятию спортом, необходимо перед тренировкой проконсультироваться с лечащим врачом», — отметили в ведомстве.

Тем не менее гулять, дышать свежим воздухом, бывать на солнце — полезно, добавили специалисты, но — в маске.

Ранее о негативном эффекте от ношения маски и перчаток рассказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

«Через два часа [маска] превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. <...> На улице маска не просто бесполезна, а наносит вред», — цитировал его заявление «Интерфакс».

Также в интервью изданию «Доктор Питер» профессор Военно-медицинской академии им. Кирова, дерматолог Алексей Сухарев рассказал, что у петербуржцев уже начались проблемы с кожей из-за постоянного ношения СИЗ. «Мы давно не видели лицевых поражений гнойничковой инфекцией — стрептококком, стафилококком (фурункулы или желтовато-медовые корочки, как у маленьких детей), а сейчас они уже появились в изобилии, причина — маска», — рассказал он.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (9)

dshfbsdafvh
Может пора уже во главу роспотребнадзора настоящих врачей ставить?
kоt-obormot
Личные заводики по производству СИЗ теперь значительно актуальней чем свечные.
graail
Не до врачи руководят врачами. Россия страна СТРАННЫХ возможностей.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний