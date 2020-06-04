Роспотребнадзор продолжает настаивать на ношении маски, несмотря на аргументы академиков РАН и дерматологов

Несмотря на критику обязательного ношения СИЗ для органов дыхания повсеместно со стороны специалистов, ведомство советует надевать медицинскую маску при каждом выходе из дома, даже если человек собирается на прогулку или идёт заниматься спортом.

В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и бессимптомного протекания болезни у большинства заразившихся Роспотребнадзор рассматривает каждого человека как потенциальный источник инфекции и потому настаивает на ношении маски — чтобы инфицированный человек, сам того не зная, не заразил окружающих.

«Медицинские маски препятствуют распространению аэрозоля, образующегося при дыхании и разговоре. Этот аэрозоль может содержать вирус SARS-CoV-2. А при занятиях спортом увеличивается интенсивность дыхания, увеличивается образование аэрозоля, и он распространяется на большие расстояния», — транслирует позицию Роспотребнадзора сайт «Стопкоронавирус.рф».



«Прогулки и занятия спортом в медицинских масках безопасны для людей. Но если у человека имеются хронические заболевания или противопоказания к занятию спортом, необходимо перед тренировкой проконсультироваться с лечащим врачом», — отметили в ведомстве.



Тем не менее гулять, дышать свежим воздухом, бывать на солнце — полезно, добавили специалисты, но — в маске.

Ранее о негативном эффекте от ношения маски и перчаток рассказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.

«Через два часа [маска] превращается из средства защиты в средство распространения инфекции: у нас кроме коронавируса масса всего другого в воздухе — бактерии, грибы, которые на маске оседают и потом могут вас заразить. <...> На улице маска не просто бесполезна, а наносит вред», — цитировал его заявление «Интерфакс».

