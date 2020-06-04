Лидеров таганской ОПГ считают причастными к убийству Деда Хасана

Лидер таганской преступной группировки Игорь Жирноклеев и его ближайший помощник Григорий Рабинович могут быть причастны к ликвидации криминального авторитета Деда Хасана — Аслана Усояна. В окончательной редакции обвинения, предъявленного Следственным комитетом, им также вменяется убийство адвоката Натальи Вавилиной в 2017 году.

Как 4 июня пишет ТАСС, вину обвиняемые не признают. Игорю Жирноклееву вменяются семь эпизодов организации убийств и одно пособничество. Предполагается, что из-за него жизни в числе прочих лишились заместитель юридической службы универмага «Москва» Андрей Брулюк, гендиректор ОАО «Роспищепром» Валерий Журавлев, бизнесмен Олег Покровский.