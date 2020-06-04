Лидеров таганской ОПГ считают причастными к убийству Деда Хасана
Лидер таганской преступной группировки Игорь Жирноклеев и его ближайший помощник Григорий Рабинович могут быть причастны к ликвидации криминального авторитета Деда Хасана — Аслана Усояна. В окончательной редакции обвинения, предъявленного Следственным комитетом, им также вменяется убийство адвоката Натальи Вавилиной в 2017 году.
Как 4 июня пишет ТАСС, вину обвиняемые не признают. Игорю Жирноклееву вменяются семь эпизодов организации убийств и одно пособничество. Предполагается, что из-за него жизни в числе прочих лишились заместитель юридической службы универмага «Москва» Андрей Брулюк, гендиректор ОАО «Роспищепром» Валерий Журавлев, бизнесмен Олег Покровский.
В окончательной редакции обвинения предъявлены ещё 11 членам таганской ОПГ. По данным следствия, они причастны к хранению большого запаса оружия в Подмосковье. В 2019 году ФСБ обнаружила автоматы Калашникова и снайперские винтовки, патроны, бомбы, огнемёты и больше 35 килограммов взрывчатки.
Дед Хасан был убит в январе 2013 года на выходе из ресторана «Каретный двор» в центре Москвы. Его расстреляли из снайперской винтовки. В 2015 году из-за отсутствия значимой информации о случившемся расследование приостановили. Предполагаемый киллер был задержан в июне 2018 года. Им стал 36-летний уроженец Азербайджана Гаджибаба Талыбханлы, работавший охранником другого криминального авторитета, Ровшана Ленкоранского.