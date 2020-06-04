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04.06.2020 14:43
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УФАС заподозрило администрацию МО «Пороховые» в организации «картельных» праздников. Против должностных лиц возбуждено уголовное дело

Петербургское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Корпорация три столицы», ООО «Арт-Престиж», индивидуального предпринимателя Р. В. Богданова и администрации муниципального округа «Пороховые». Должностными лицами компании заинтересовались и в районном отделе Следственного комитета — против них возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Как сообщает УФАС 4 июня, дело возбуждено по результатам проверки, которое служба проводила совместно с Красногвардейским отделом УФСБ. Компании, предпринимателя и администрацию округа подозревают в заключении картельного соглашения на 5 закупках — все они касались организации праздничных и культурно-массовых мероприятий. В результате лица получили доход свыше 50 млн рублей.

Сотрудник администрации МО «Пороховые» отказался отвечать на вопросы «Фонтанки» и сообщил лишь, что не может сейчас это прокомментировать, после чего повесил трубку.

Следующее заседание комиссии УФАС по рассмотрению дела пройдет 8 июня.

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