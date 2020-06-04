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04.06.2020 14:33
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Два гаишника задержаны за взятку. Парень на «Жигулях» под Петербургом отдал им 200 тысяч рублей

Двое сотрудников УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изобличены в получении взятки.

Как сообщает 4 июня пресс-служба городского ГУ МВД, сотрудники Управления собственной безопасности главка в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 3 июня задержали двух инспекторов на основании статьи 91 УПК РФ. Установлено, что они 13 мая угрозами выманили у автомобилиста 200 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности и сокрытие якобы совершённого им преступления.

47news рассказывает подробности. Дело не в нарушении правил дорожного движения. По информации издания, вечером 13 мая их экипаж остановил на Приозерском шоссе «Жигули» под управлением 27-летнего мужчины. В материалах дела указано, что полицейские осмотрели салон и обнаружили «якобы наркотическое вещество». С водителем общались с 19 до 23 часов, в результате он передал им 200 тысяч рублей. 47news посмотрел в соцсетях на личность заявителя: парень как парень, много фотографий из армии, ничего наркотического не заметно. Инспекторы — это 30-летний старший лейтенант и 45-летний старший лейтенант из 2-го отдельного батальона УГИБДД, обслуживающего трассу «Скандинавия».

Ранее в ГСУ СК возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Материалы, собранные Управлением собственной безопасности, переданы в ГСУ. В главке инициирована служебная проверка. «В случае установления вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в сообщении ГУ МВД. По данным 47news, в ночь на 4 июня СК превратил инспекторов в подозреваемых.

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Комментарии (7)

SanNik
Вопросы:
1. Откуда у парня на Жигулях 200 тысяч рублей?
2. Если у него есть свободные 200 тысяч рублей, то почему он на Жигулях?
3. Инспекторов задержали за взятку, но ничего не сказано о наркотиках - их подбросили, или они реально были? Если реально были - то кто сдал ментов? Сам наркоторговец?
Ну не будет здравомыслящий человек, имея 200 тысяч рублей на руках, ездить на Жигулях - хотя бы Логан возьмет б/ушный.
а если это наркоторговец сдал ментов - то скорее всего его выпустили "свои" менты, крышующие этого барыгу.
В общем, не все так просто в этой истории.
Что с наркотиками?
Николай Невский
да простым инспекторам не позавидуешь... у них план по показателям, да и другой план, неофициальный тоже начальство ставит... да и семья дома хочет что то кушать. Но в любой ситуации надо дружить с совестью и головой, иначе вилы
261701191
А что начнется, когда "доблестные" получив право вскрывать автомобиль в отсуствии владельца будут "находить" там наркотические вещества?! См. новый закон "О полиции".
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