Два гаишника задержаны за взятку. Парень на «Жигулях» под Петербургом отдал им 200 тысяч рублей

Как сообщает 4 июня пресс-служба городского ГУ МВД, сотрудники Управления собственной безопасности главка в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий 3 июня задержали двух инспекторов на основании статьи 91 УПК РФ. Установлено, что они 13 мая угрозами выманили у автомобилиста 200 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности и сокрытие якобы совершённого им преступления.

47news рассказывает подробности. Дело не в нарушении правил дорожного движения. По информации издания, вечером 13 мая их экипаж остановил на Приозерском шоссе «Жигули» под управлением 27-летнего мужчины. В материалах дела указано, что полицейские осмотрели салон и обнаружили «якобы наркотическое вещество». С водителем общались с 19 до 23 часов, в результате он передал им 200 тысяч рублей. 47news посмотрел в соцсетях на личность заявителя: парень как парень, много фотографий из армии, ничего наркотического не заметно. Инспекторы — это 30-летний старший лейтенант и 45-летний старший лейтенант из 2-го отдельного батальона УГИБДД, обслуживающего трассу «Скандинавия».

Ранее в ГСУ СК возбудили уголовное дело по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Материалы, собранные Управлением собственной безопасности, переданы в ГСУ. В главке инициирована служебная проверка. «В случае установления вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», — отмечается в сообщении ГУ МВД. По данным 47news, в ночь на 4 июня СК превратил инспекторов в подозреваемых.