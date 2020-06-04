В Финляндии за сутки не нашли ни одного заболевшего коронавирусом

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения рапортует, что в республике впервые за два месяца не выявили новых случаев COVID-19.

«Эпидемия коронавируса в Финляндии замедлилась. Число пациентов в больницах значительно сократилось», — сообщается 4 июня в заявлении ведомства.

За прошедшие сутки в стране не зафиксировано новых заболевших, а в 8 округах новых случаев не было с 25 мая.

Всего в Финляндии с начала пандемии выявлено 6911 заболевших коронавирусом.