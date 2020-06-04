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04.06.2020 14:10
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В Финляндии за сутки не нашли ни одного заболевшего коронавирусом

Финский институт здравоохранения и социального обеспечения рапортует, что в республике впервые за два месяца не выявили новых случаев COVID-19.

«Эпидемия коронавируса в Финляндии замедлилась. Число пациентов в больницах значительно сократилось», — сообщается 4 июня в заявлении ведомства.

За прошедшие сутки в стране не зафиксировано новых заболевших, а в 8 округах новых случаев не было с 25 мая.

Всего в Финляндии с начала пандемии выявлено 6911 заболевших коронавирусом.

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Комментарии (13)

Modest_5e4ce41f7533b
Прятки - национальная игра финнов.
Balamut
У Вас нет короновируса?
Тогда мадам Попова едет срочно к Вам!
Просто вы не там искали...
260569221
Отлично!!!
Давайте открывайте границу тогда быстрее
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