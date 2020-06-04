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04.06.2020 16:16
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Задержан подозреваемый в угоне «Ауди» в Петербурге. Чужая машина ему была нужна, чтобы починить свою

Полиция Кировского района Санкт-Петербурга раскрыла угон легкового автомобиля, совершённый больше месяца назад.

Как сообщает 4 июня пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, накануне в результате оперативно-разыскных мероприятий в деревне Нижняя задержала 33-летнего петербуржца. Он подозревается в том, что 27 апреля на проспекте Маршала Жукова, 74, похитил автомобиль «Ауди 100», принадлежащий 32-летнему мужчине. По факту кражи было возбуждено уголовное дело по статье 158, часть 2, УК РФ.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Полицейские выяснили, что мужчина угнал машину для того, чтобы снять с неё запчасти для собственного автомобиля такой же модели. Ранее он был неоднократно судим за кражи и угоны. По данным «Фонтанки», после задержания он признался в содеянном.

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