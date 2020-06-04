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04.06.2020 14:00
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За пьяный дебош в отделе полиции задержанный петербуржец заплатит штраф

Задержанный за пьянство петербуржец в отделе полиции кричал на врача и ударил участкового. Выходку оценили как уголовное дело, но суд учел раскаяние.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 4 июня, уголовное дело было возбуждено после событий вечером 29 февраля. Выпивший мужчина в 25 отделе полиции кричал на медика, который приехал его осмотреть. Замечание со стороны участкового его не успокоило, задержанный ударил полицейского кулаком по голове.

Раскаяться и попросить прощения он успел еще до начала суда. На заседании его адвокат уповал на то, что за подобное его клиента никогда не судили и уголовное наказание можно заменить судебным штрафом. Судья с доводами согласился, мужчина должен заплатить 15 тысяч рублей.

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Комментарии (2)

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Фонтанка,опубликуйте пожалуйста прейскурант,которым руководствовался суд и где удар представителя власти по голове,стоит 15 тыр.
Vahmistroff
Ну да, чувак же свой, социально близкий, со всем согласный. К тому же не пластиковый стаканчик в полицейского на митинге бросил, а всего лишь участкового по голове ударил.
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