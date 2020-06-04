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04.06.2020 13:55
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«Обнадеживаться пока рановато». Роспотребнадзор призвал не делать прогнозов по поводу эффективности вакцин от коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о разработке антикоронавирусной вакцины.

«Мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет», — цитирует 4 июня заявление Анны Поповой РИА Новости.

Глава ведомства также подчеркнула, что единой вакцины от COVID-19 не будет. Попова уверена, что появится сразу несколько препаратов для разных групп населения.

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Комментарии (8)

WuhanRockCafe
Следи за собой, будь осторожен! (с)
Три простых правила значительно обезопасят от коварного гибельного поветрия и помогут дожить в добром здравии до спасительной вакцины:
- не пользоваться ОТ;
- как можно реже ходить в магазины;
- строго соблюдать личную гигиену.
Balamut
Расеяне не заслужили, чтобы их лечили...
Сами виноваты.
Агроном аэродрома
Ух ты! Маржа на масках оказалась выше, чем на вакцине...
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