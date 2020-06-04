«Обнадеживаться пока рановато». Роспотребнадзор призвал не делать прогнозов по поводу эффективности вакцин от коронавируса

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказала о разработке антикоронавирусной вакцины.

«Мне кажется, сегодня нам обнадеживаться пока рановато. Мы можем сказать, когда технически можно создать и исполнить вакцинный препарат, но мы не можем сказать заведомо, насколько эффективным для человека он будет», — цитирует 4 июня заявление Анны Поповой РИА Новости.

Глава ведомства также подчеркнула, что единой вакцины от COVID-19 не будет. Попова уверена, что появится сразу несколько препаратов для разных групп населения.