Путин: Ситуация с коронавирусом улучшается

Президент России провел совещание с членами Совета безопасности России, на котором одной из главных тем стала пандемия COVID-19.

«Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается, но, как уже говорил, нужно постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе», — заявил 4 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

В частности, президент отметил ухудшающуюся ситуацию в Забайкалье, где растет заболеваемость COVID-19. За сутки там выявили 64 случая, а общее число заболевших составило 1321. Президент поручил Министерству обороны развернуть госпиталь в регионе.