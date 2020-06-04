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04.06.2020 13:46
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Путин: Ситуация с коронавирусом улучшается

Президент России провел совещание с членами Совета безопасности России, на котором одной из главных тем стала пандемия COVID-19.

«Сейчас ситуация в целом по стране стабилизируется, улучшается, но, как уже говорил, нужно постоянно и самым тщательным образом отслеживать обстановку в каждом регионе», — заявил 4 июня Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

В частности, президент отметил ухудшающуюся ситуацию в Забайкалье, где растет заболеваемость COVID-19. За сутки там выявили 64 случая, а общее число заболевших составило 1321. Президент поручил Министерству обороны развернуть госпиталь в регионе.

Глава государства также напомнил, что накануне исполнилось 28 лет со дня основания Совета безопасности РФ.

В России с начала пандемии выявили уже 441108 случаев коронавируса.

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Комментарии (21)

260569221
Беглов: «мы не вышли на плато»
Господа, так вы согласуйте как то, вышли мы на плато или ситуацмя улучшается.... а???
a.159753123
Ну, раз сам Он сказал - скоро совсем конец заразе китайской придет. Верую. Все на плебесцит!
***_555
Пик улучшения будет 31 июня.
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