В Петербурге умерла рентген-лаборант Елизаветинской больницы

Рентген-лаборант Елизаветинской больницы Лариса Кириллова скончалась в больнице им. Боткина в Петербурге. Медик несколько дней не дожила до 56-летия.



По словам коллег, в Елизаветинской больнице она работала с момента её основания — почти 38 лет, пишет 4 июня «Доктор Питер» со ссылкой на группу медучреждения в социальной сети.



Последние несколько лет Лариса Кириллова работала во флюорографическом кабинете рентгеновского отделения: выполняла снимки пациентам стационара, в том числе из реанимационных отделений и поликлиники.

