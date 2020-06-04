В Петербурге умерла рентген-лаборант Елизаветинской больницы

Рентген-лаборант Елизаветинской больницы Лариса Кириллова скончалась в больнице
По словам коллег, в Елизаветинской больнице она работала с момента её основания — почти 38 лет, пишет 4 июня «Доктор Питер» со ссылкой на группу медучреждения в социальной сети.
Последние несколько лет Лариса Кириллова работала во флюорографическом кабинете рентгеновского отделения: выполняла снимки пациентам стационара, в том числе из реанимационных отделений и поликлиники.
Накануне стало известно, что «стена памяти» петербургских медиков пополнилась еще одной фамилией — умер травматолог Городской больницы святого Иоанна Кронштадтского. Ему было 68 лет.