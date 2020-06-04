FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 13:41
0
Печать

В Петербурге умерла рентген-лаборант Елизаветинской больницы

Рентген-лаборант Елизаветинской больницы Лариса Кириллова скончалась в больнице им. Боткина в Петербурге. Медик несколько дней не дожила до 56-летия.

По словам коллег, в Елизаветинской больнице она работала с момента её основания — почти 38 лет, пишет 4 июня «Доктор Питер» со ссылкой на группу медучреждения в социальной сети.

Последние несколько лет Лариса Кириллова работала во флюорографическом кабинете рентгеновского отделения: выполняла снимки пациентам стационара, в том числе из реанимационных отделений и поликлиники.

Накануне стало известно, что «стена памяти» петербургских медиков пополнилась еще одной фамилией — умер травматолог Городской больницы святого Иоанна Кронштадтского. Ему было 68 лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний