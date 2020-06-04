FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +17
68.34р76.62р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
04.06.2020 13:30
0
Печать

«ВКонтакте» запустила «Клипы» — аналог TikTok

Социальная сеть «ВКонтакте» 4 июня объявила о запуске «Клипов» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео разной тематики, похожая на популярный сервис TikTok. В ближайшие дни соответствующий раздел появится в мобильном приложении «ВКонтакте».

Как заявили в пресс-службе «ВКонтакте», запуск нового сервиса — это логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео:

«С инструментами нашей видеоплатформы любой пользователь сможет создать вирусный клип и побороться за внимание зрителей с профессионалами».

Одной из особенностей «Клипов» является так называемое управление с помощью AR-механик. Проще говоря, пользователь может начать запись ролика или включить эффект, показав в камеру специальные жесты, например, раскрытую ладонь или поднятый вверх большой палец.

Видео для сервиса создают пока что только звездные авторы, например певец Филипп Киркоров, юморист Павел Воля и стендап-комик Илья Соболев, но в дальнейшем такую возможность получат любые пользователи.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний