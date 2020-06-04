«ВКонтакте» запустила «Клипы» — аналог TikTok

«С инструментами нашей видеоплатформы любой пользователь сможет создать вирусный клип и побороться за внимание зрителей с профессионалами».

Как заявили в пресс-службе «ВКонтакте», запуск нового сервиса — это логичный шаг на фоне возрастающего интереса пользователей к мобильным видео:

Социальная сеть «ВКонтакте» 4 июня объявила о запуске «Клипов» — это бесконечная лента коротких вертикальных видео разной тематики, похожая на популярный сервис TikTok. В ближайшие дни соответствующий раздел появится в мобильном приложении «ВКонтакте».

Одной из особенностей «Клипов» является так называемое управление с помощью AR-механик. Проще говоря, пользователь может начать запись ролика или включить эффект, показав в камеру специальные жесты, например, раскрытую ладонь или поднятый вверх большой палец.

Видео для сервиса создают пока что только звездные авторы, например певец Филипп Киркоров, юморист Павел Воля и стендап-комик Илья Соболев, но в дальнейшем такую возможность получат любые пользователи.