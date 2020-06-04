Загруженность дорог Санкт-Петербурга 4 июня выросла, как обычно бывает в дни сильных осадков. Любопытно, что утром 4 июня они не превысили обычный показатель — максимум 3 балла по шкале «Яндекса», а к полудню достигли небывалых 4 баллов. В последние дни в это время суток загруженность улиц составляла 2 или 3 балла. Вчера вечером зафиксированы уже типичные для вечернего часа пик 6 баллов.

Аварий сегодня, судя по сообщениям в соцсетях, тоже немало. Водитель Mitsubishi, показавшийся очевидцам нетрезвым, въехал в столб на улице Руставели. «По словам сотрудников ДПС, автомобиль на их глазах резко перестроился вправо и въехал в столб. До этого, говорят, ехал со спущенными колёсами, ранее совершил ещё одно ДТП», — рассказывает Владимир в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».