Дождь добавил Петербургу пробок, на мокрых дорогах аварии
Загруженность дорог Санкт-Петербурга 4 июня выросла, как обычно бывает в дни сильных осадков. Любопытно, что утром 4 июня они не превысили обычный показатель — максимум 3 балла по шкале «Яндекса», а к полудню достигли небывалых 4 баллов. В последние дни в это время суток загруженность улиц составляла 2 или 3 балла. Вчера вечером зафиксированы уже типичные для вечернего часа пик 6 баллов.
Аварий сегодня, судя по сообщениям в соцсетях, тоже немало. Водитель Mitsubishi, показавшийся очевидцам нетрезвым, въехал в столб на улице Руставели. «По словам сотрудников ДПС, автомобиль на их глазах резко перестроился вправо и въехал в столб. До этого, говорят, ехал со спущенными колёсами, ранее совершил ещё одно ДТП», — рассказывает Владимир в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
На улице Типанова под Витебским проспектом глухую пробку утром собрала массовая авария — из трёх легковых автомобилей и автобуса.
«Я был прям за этим «Солярисом», — пишет Никита в «ДТП и ЧП». — Он начал перестраиваться вправо, сигналил ему, не помогло... Я в тиски по тормозам, успел остановиться, потом его откинуло от поребрика назад, а там уже «Лансер»... Очень жалко его». «В последней машине в аварии, «Ситроене», ехал мой зять. Вообще попал под раздачу. «Солярис» отпирается. Пытаемся восстановить картину аварии», — рассказывает Никита.
На перекрёстке Кронштадтской улицы и дороги на Турухтанные острова столкнулись два хетчбэка. «Проезжал мимо. У «Форда» правая сторона уже скотчем заклеена. Видимо, не первый раз подставляется», — рассуждает в той же группе Алексей.
На пересечении Долгоозерной улицы и проспекта Королёва «Фольксваген» вынесло на островок безопасности. «Предположительно, уходил от столкновения. Повреждена машина, сработали подушки безопасности», — сообщает очевидец.