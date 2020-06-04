Полиция задержала москвича, который угрозами заставлял 11-летнюю петербурженку присылать ему интимные фото

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, задержание происходило накануне днём. С обыском к мужчине нагрянули в коммуналку на улице Совхозной. Силовики забрали с собой фигуранта уголовного дела, а вместе с ним 3 мобильных телефона, 4 ноутбука, wi-fi-роутер, 3 флешки, 2 мужские рубашки, документы и записную книжку. После доставления в Петербург мужчина будет помещён в изолятор.

Полиция считает, что житель столицы в марте этого года вёл фривольную переписку с одиннадцатилеткой из Петроградского района Петербурга. Сперва он со страницы Андрея Царицина уговаривал школьницу присылать ему интимные фото, а когда та одумалась и начала отказываться, прибегнул к шантажу — сказал, что распространит уже имеющиеся непристойные снимки среди её знакомых. В итоге девочка всё рассказала родителям, а её отец написал заявление в полицию.



На странице предполагаемого интернет-извращенца более двух сотен подписчиков. Подавляющее большинство — девочки и мальчики, чей возраст не превышает 14 лет. Мужчина указал в информации свой телефон и создал паблик для общения, снабдив его фотографией с обнажённой женской грудью. Судя по активности аккаунта, сейчас его содержимое изучает полиция. Возможно, петербургская школьница — не единственная пострадавшая от рук предполагаемого киберпедофила.

