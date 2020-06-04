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04.06.2020 12:14
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«Спасти много жизней россиян во время кризиса здравоохранения». США доставили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ «самого высокого качества»

Гуманитарный груз с аппаратами ИВЛ, которые для борьбы с COVID-19 пообещал предоставить Дональд Трамп, привезли в Россию.

«В Москву прибывает самолёт с гуманитарной помощью от американского народа для россиян», — сообщает 4 июня посольство США в Тwitter.

Дипмиссия рассказала, что предоставленные российской стороне аппараты ИВЛ «самого высокого качества», и они полностью готовы к эксплуатации.

«США передают в дар 200 столь необходимых аппаратов ИВЛ на сумму 5,6 миллиона долларов, чтобы помочь России в борьбе с пандемией <...> Аппараты ИВЛ помогут спасти много жизней россиян во время кризиса здравоохранения», — подчеркнули в посольстве.

Первая партия американских ИВЛ прибыла в РФ в конце мая. В середине апреля Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным пообещал предоставить оборудование. Ранее российская сторона также отправила в Америку свои аппараты ИВЛ.

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Комментарии (8)

Pilat
Уж не знаю, что они там прислали, но на фоне 100 000 смертей в США, веры в их ИВЛ как то нет.
Cashmare
ножки буша, пшики трумпа
261701191
Я всё понял. Это был бартер. Мы им наши горящие ИВЛ, а они нам качественные взамен. Теперь очередь за Италией, ждем полные самолеты медикоментов... Путин - мудрый царь.
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