«Спасти много жизней россиян во время кризиса здравоохранения». США доставили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ «самого высокого качества»
Гуманитарный груз с аппаратами ИВЛ, которые для борьбы с COVID-19 пообещал предоставить Дональд Трамп, привезли в Россию.
«В Москву прибывает самолёт с гуманитарной помощью от американского народа для россиян», — сообщает 4 июня посольство США в Тwitter.
Эти 🇺🇸аппараты ИВЛ самого высокого качества полностью локализованы в соответствии с 🇷🇺техническими условиями, укомплектованы документацией на русском языке и готовы к эксплуатации. Это еще один пример помощи частного сектора США в борьбе с #COVID19. @USAID @MID_RF pic.twitter.com/HZhyLN7uVZ— Посольство США в РФ (@USEmbRu) June 4, 2020
Дипмиссия рассказала, что предоставленные российской стороне аппараты ИВЛ «самого высокого качества», и они полностью готовы к эксплуатации.
«США передают в дар 200 столь необходимых аппаратов ИВЛ на сумму 5,6 миллиона долларов, чтобы помочь России в борьбе с пандемией <...> Аппараты ИВЛ помогут спасти много жизней россиян во время кризиса здравоохранения», — подчеркнули в посольстве.
Первая партия американских ИВЛ прибыла в РФ в конце мая. В середине апреля Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным пообещал предоставить оборудование. Ранее российская сторона также отправила в Америку свои аппараты ИВЛ.