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04.06.2020 12:04
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В Петербурге организацию плебисцита по Конституции поручили «старым» теркомиссиям

Территориальные комиссии, созданные в 2020 году в рамках электоральной системы в Петербурге, не будут участвовать в организации голосования по поправкам в Конституцию. Такое решение на заседании 4 июня приняла городская избирательная комиссия.

В работе по подготовке и голосованию примут участие тридцать территориальных комиссий. Еще 10 ТИКов были созданы, согласно данным СПАРК, 8 мая в рамках реформы электоральной системы в городе. Член СПбИК Олег Зацепа констатировал, что голосование с учетом разъяснений ЦИК организуют теркомиссии, существовавшие на момент назначения поправок — 17 марта. Напомним, в этот день Владимир Путин подписал указ о проведении голосования 22 апреля, однако дата была перенесена из-за пандемии коронавируса.

Всего в Петербурге после скандальных муниципальных выборов было решено увеличить количество ТИКов с 30 до 64. Состав десяти уже определили.

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