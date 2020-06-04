Полиция в Ленобласти случайно нашла «Жигули» в кювете. Так покатался нетрезвый 17-летний парень

Полицейские в Ленинградской области задержали юношу, который катался на чужом автомобиле. Хозяин обнаружил пропажу через несколько часов после ДТП.



Как сообщает 4 июня пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, молодого человека 2003 года рождения полицейские нашли ночью 3 июня во время патрулирования на 11-м километре дороги Бокситогорск — Бор — Бочево — Колбики. Он на ВАЗ-2105 съехал в кювет, сам был пьян. В ДТП никто не пострадал.



По данным «Фонтанки», несколько дней назад парню исполнилось 17 лет. Он живёт в деревне Бор, учится в агропромышленном техникуме. В отношении него был составлен административный протокол за нетрезвое вождение по части 3 статьи 12.8 КоАП, его передали родителям. Полицейским парень рассказал, что купил белые «Жигули» 2006 года выпуска у прежнего владельца.

