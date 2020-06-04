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04.06.2020 11:50
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Количество ипотечных сделок в Петербурге в мае выросло в 1,6 раза — 76 % квартир в новостройках куплено в кредит

Количество сделок по покупке жилья с использованием ипотеки на первичном рынке Петербурга и пригородов в мае выросло в 1,6 раза по сравнению с апрелем и составило свыше 4,5 тысячи. Как сообщают в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» 4 июня, доля таких сделок в общем объеме продаж достигла 76 %, что гораздо выше показателя в среднем по 2019 году (60 %) и по первому кварталу 2020 года (62 %).

«Май показал даже более оптимистичные результаты, чем мы ожидали, — отметила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Так, в целом по рынку объем спроса вырос более чем на 40 % к апрелю, а разные девелоперы увеличили продажи на 30–50 %. При этом ипотека, в том числе льготная со ставкой 6,5 %, как мы и рассчитывали, стала ведущим инструментом для покупки жилья. И если учесть, что июнь традиционно более активный месяц, чем май, хотя бы потому, что в нем больше рабочих дней, то мы ждем прироста ипотечных сделок и в целом спроса в первом месяце лета».

По прогнозам экспертов Консалтингового центра, второй квартал и полугодие рынок завершит, скорее всего, с более высокими показателями, чем ожидалось после апрельского снижения. Вероятно, показатели будут сопоставимы с аналогичным периодом 2017 года — около 1,7–1,8 млн кв. м проданного жилья за полгода.

Цены при этом продолжают расти. В классе масс-маркет в Петербурге рост уже составил 6,2 % с начала года, до 121,7 тыс. руб. за кв. м в среднем. В пригородах стоимость «квадрата» выросла на 3,3 % за пять месяцев, до 79,1 тыс. руб. Этот рост объясняется в том числе серьезным сокращением предложения на рынке. «За январь — май выведено всего около 800 тыс. кв. м — это 40–50 % от стандартных объемов вывода за этот период и на 30–40 % ниже, чем будет реализовано по итогам полугодия. Поэтому и в перспективе, с учетом ограниченного предложения и вымывания с рынка бюджетных вариантов, снижения цен мы не ожидаем», — добавляет Ольга Трошева.

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Комментарии (1)

ussr_forever
ждём очередного взрыва кредитного пузыря, который надувают банки
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