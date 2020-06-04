Количество ипотечных сделок в Петербурге в мае выросло в 1,6 раза — 76 % квартир в новостройках куплено в кредит

Количество сделок по покупке жилья с использованием ипотеки на первичном рынке Петербурга и пригородов в мае выросло в 1,6 раза по сравнению с апрелем и составило свыше 4,5 тысячи. Как сообщают в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» 4 июня, доля таких сделок в общем объеме продаж достигла 76 % , что гораздо выше показателя в среднем по 2019 году (60 %) и по первому кварталу 2020 года (62 %).

«Май показал даже более оптимистичные результаты, чем мы ожидали, — отметила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Так, в целом по рынку объем спроса вырос более чем на 40 % к апрелю, а разные девелоперы увеличили продажи на 30–50 %. При этом ипотека, в том числе льготная со ставкой 6,5 % , как мы и рассчитывали, стала ведущим инструментом для покупки жилья. И если учесть, что июнь традиционно более активный месяц, чем май, хотя бы потому, что в нем больше рабочих дней, то мы ждем прироста ипотечных сделок и в целом спроса в первом месяце лета».