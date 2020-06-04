Количество ипотечных сделок в Петербурге в мае выросло в 1,6 раза — 76 % квартир в новостройках куплено в кредит
Количество сделок по покупке жилья с использованием ипотеки на первичном рынке Петербурга и пригородов в мае выросло в 1,6 раза по сравнению с апрелем и составило свыше 4,5 тысячи. Как сообщают в Консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» 4 июня, доля таких сделок в общем объеме продаж достигла
«Май показал даже более оптимистичные результаты, чем мы ожидали, — отметила Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». — Так, в целом по рынку объем спроса вырос более чем на
По прогнозам экспертов Консалтингового центра, второй квартал и полугодие рынок завершит, скорее всего, с более высокими показателями, чем ожидалось после апрельского снижения. Вероятно, показатели будут сопоставимы с аналогичным периодом 2017 года — около 1,7–1,8 млн кв. м проданного жилья за полгода.
Цены при этом продолжают расти. В классе масс-маркет в Петербурге рост уже составил