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04.06.2020 11:47
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Группу дилеров из даркнета рассекретили в Петербурге. Найти закладки и производство помогли фото в смартфонах

Производителей и закладчиков синтетических психостимуляторов и наркотиков растительного происхождения задержала петербургская полиция. Незаконные вещества участники группировки долгое время сбывали в даркнете. Рассекретить удалось и их, и последние тайники.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, к двоим мужчинам 23 и 26 лет пришли 31 мая. Старшего из них оперативники знают как культиватора наркосодержащих растений, его товарищ занимался закладками и модерировал интернет-магазин на теневых страницах в Сети. В доставке продукции по договорённости с покупателями подозревается и сожительница IT-мастера, 19-летняя петербурженка. В квартире молодых людей на проспекте Энгельса, 61, оказалась лаборатория с реактивами, оборудованием и техникой. Не удалённые с мобильников фотографии описания адресов-«закладок» помогли специалистам ликвидировать четыре тайника в Выборгском районе с 4,4 грамма веществ и ещё три в Невском районе. В каждом свёртке содержалось не меньше 6 граммов.

Вторая часть «лаборатории», в которой работали участники группировки, оказалась обустроена в деревне Малые Ясковицы Батецкого района Новгородской области.

Обыски прошли и на Горной улице, 12. По месту жительства дилера оказалась мини-плантация с 27 наркосодержащими растениями. Как сообщает ГУ МВД по городу и области, Невский городской суд Петербурга отправил мужчину под домашний арест. Оператор арестован, с его знакомой взяли подписку о невыезде.

По фактам незаконного культивирования растений, содержащих наркотические вещества, а также производства и сбыта запрещённых веществ возбуждены уголовные дела.

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Комментарии (1)

ussr_forever
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