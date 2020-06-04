Группу дилеров из даркнета рассекретили в Петербурге. Найти закладки и производство помогли фото в смартфонах

Производителей и закладчиков синтетических психостимуляторов и наркотиков растительного происхождения задержала петербургская полиция. Незаконные вещества участники группировки долгое время сбывали в даркнете. Рассекретить удалось и их, и последние тайники.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, к двоим мужчинам 23 и 26 лет пришли 31 мая. Старшего из них оперативники знают как культиватора наркосодержащих растений, его товарищ занимался закладками и модерировал интернет-магазин на теневых страницах в Сети. В доставке продукции по договорённости с покупателями подозревается и сожительница IT-мастера, 19-летняя петербурженка. В квартире молодых людей на проспекте Энгельса, 61, оказалась лаборатория с реактивами, оборудованием и техникой. Не удалённые с мобильников фотографии описания адресов-«закладок» помогли специалистам ликвидировать четыре тайника в Выборгском районе с 4,4 грамма веществ и ещё три в Невском районе. В каждом свёртке содержалось не меньше 6 граммов.